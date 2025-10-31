Проехался с ветерком: мужчина забрался на крышу электропоезда в метро

На этом экстремал решил не останавливаться и спрыгнул в Москву-реку.

Возможно ли проехаться на крыше поезда в метро

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Мужчина арестовали за поездку на крыше поезда вагона метро

Полицейские в Москве задержали мужчину, который забрался на крышу вагона метро и во время движения состава прыгнул в Москву-реку. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел на станции «Технопарк» Замоскворецкой линии. Нарушитель поднялся на крышу электропоезда и поехал в сторону станции «Коломенская». Когда состав пересекал Нагатинский метромост, мужчина спрыгнул вниз. К счастью, он выжил и сумел самостоятельно выбраться на берег. Все действия нарушителя зафиксировали камеры наблюдения метрополитена.

Спустя несколько часов сотрудники полиции установили личность и задержали злоумышленника по месту жительства в подмосковных Химках. Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток.

Ранее в России предложили ужесточить наказание за движение автомобилей по трамвайным путям, приравняв такие действия к мелкому хулиганству. Под санкции могут попасть водители, выезжающие на встречную полосу или создающие помехи общественному транспорту.

Как пояснил начальник службы безопасности движения ГУП «Горэлектротранс», из-за того что автомобилисты занимают трамвайные пути, подвижной состав нередко вынужден простаивать. Особенно остро проблема проявляется в центре города, где в часы пик движение сильно замедляется и пассажиры тратят гораздо больше времени на дорогу.

