Двери вырвало ударной волной: в Москве взорвался автомобиль

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

После инцидента транспортное средство было полностью раскурочено.

Фото: в Москве взорвался автомобиль

Фото: Telegram/Моя Москва/moscow_smi

Автомобиль взорвался в Москве

Автомобиль такси взорвался в Москве, в то время как его водитель прогуливался в парке. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Моя Москва».

В публикации отметили, что жители домов у парка «Дубки» услышали сильный хлопок и почувствовали ударную волну ночью. Все это вызвал взрыв автомобиля на улице Немчинова.

Как отметил очевидец, водитель такси хотел почистить кондиционер в машине. Распылив баллончики в салоне и включив рециркуляцию, он пошел в парк на прогулку. Именно тогда его транспортное средство взорвалось.

На кадрах, опубликованных источником, видно, что легковой автомобиль полностью раскурочен: его двери вывернуло взрывной волной, разбилось лобовое стекло, а крыша вовсе оторвалась, отлетев на заднее стекло соседнего автомобиля. Пострадавших от происшествия нет.

Ранее, писал 5-tv.ru, взрыв произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. Уточнялось, что в инциденте пострадал один человек.

