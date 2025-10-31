Двери вырвало ударной волной: в Москве взорвался автомобиль
После инцидента транспортное средство было полностью раскурочено.
Автомобиль взорвался в Москве
Автомобиль такси взорвался в Москве, в то время как его водитель прогуливался в парке. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Моя Москва».
В публикации отметили, что жители домов у парка «Дубки» услышали сильный хлопок и почувствовали ударную волну ночью. Все это вызвал взрыв автомобиля на улице Немчинова.
Как отметил очевидец, водитель такси хотел почистить кондиционер в машине. Распылив баллончики в салоне и включив рециркуляцию, он пошел в парк на прогулку. Именно тогда его транспортное средство взорвалось.
На кадрах, опубликованных источником, видно, что легковой автомобиль полностью раскурочен: его двери вывернуло взрывной волной, разбилось лобовое стекло, а крыша вовсе оторвалась, отлетев на заднее стекло соседнего автомобиля. Пострадавших от происшествия нет.
Ранее, писал 5-tv.ru, взрыв произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. Уточнялось, что в инциденте пострадал один человек.
