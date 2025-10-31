Киев использует запрет на въезд к «котлам» для сокрытия положения дел на фронте

София Головизнина
София Головизнина

Журналистов не пускают в район окружения в зоне СВО.

Фото: www.globallookpress.com/Diego Herrera

Запрет на въезд к «котлам» для журналистов необходим Киеву для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана жителей Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ пытаться попасть к находящимся в „котлах“ украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию, стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске», — прокомментировал представитель военного ведомства.

Также Конашенков отметил, что киевский режим своими действиями пытается затягивать конфликт и получать западные деньги.

Президент России Владимир Путин ранее приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных, в том числе украинских журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

«Самое главное — это избежать провокации с украинской стороны, с тем, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал. А потом попытались бы на нас свалить это происшествие. Нам это не нужно», — отмечал президент.

В Минобороны РФ отметили, что командование готово в случае необходимости приказать военным прекратить в этих районах боевые действия на пять-шесть часов. Также оно готово обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп иностранных СМИ — при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и для российских военнослужащих.

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий после слов Путина сообщил, что Киев указал представителям иностранных СМИ на юридические последствия в случае поездок в Купянск Харьковской области и Красноармейск Донецкой Народной Республики (ДНР).

