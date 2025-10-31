В Армении усиливают давление на политические силы, которые выступают за сотрудничество с Россией. Мэр Гюмри, находящийся сейчас в СИЗО, написал письмо, в котором отдельно подчеркнул сфабрикованность обвинений в публичных призывах к захвату власти. И происходит это в преддверии парламентских выборов.

Официальный Ереван готов бороться, по сути, против всех: от Армянской апостольской церкви до рядовых чиновников в городах, лишь бы угодить партнерам в Брюсселе и сохранить свою власть. Каким курсом идет страна — расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Официальный Ереван переходит в наступление. По данным армянского издания «Грапарак», правящая партия «Гражданский договор» начала активную подготовку к парламентским выборам следующего года. Политическое поле зачищают от неугодных.

Основной удар — по региональным центрам сопротивления. Весной Гюмри, второй по населению город Армении, избирает мэра из оппозиции. Против Вардана Гукасяна сразу разворачивают кампанию преследования. Отработанный метод: задержание по голословным обвинениям.

«Сначала возникли обвинения в коррупции, потом, когда стало понятно, что никаких доказательств убедительных этому нет, придумали уже второе обвинение, связанное уже с национальной изменой», — рассказал директор международного Института политической экспертизы Евгений Минченко.

Абсурдность обвинения даже не пытаются скрывать. Гукасяну вменяют «публичные призывы к отказу от суверенитета Республики Армения» за эти слова:

«Точно так же, как вся Европа составляет союз, Китай и Россия тоже сотрудничают. Армения тоже может союзничать и при этом иметь государственную независимость. Я не говорю, что мы должны стать Пятигорской или Ульяновской областью. Я говорю, что Республика Армения должна образовать союз с Россией», — заявлял Вардан Гукасян.

Армянские власти, очевидно, перешли к политике оруэлловского двоемыслия. Ведь если призывы к внешним союзам угрожают суверенитету, почему до сих пор на свободе глава МИД республики?

«В 2026 году мы должны активизировать наши усилия по достижению членства в ЕС. Армения стремится войти в семью демократических, развивающихся и процветающих стран», — заявлял глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

За яркими лозунгами о «цветущем европейском саде» — тщательно скрываемая реальность. Вступая в ЕС, страны отказываются от значительной части суверенитета в пользу брюссельской бюрократии. Внешняя политика контролируется Еврокомиссией, альтернативное мнение подавляется.

«Они же требуют от кандидатов, даже еще на начальном этапе, применять санкции в отношении тех, кого Европейский Союз назвал своим врагом», — напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По сути, армянский народ готовят к отказу от собственной идентичности. Либеральными ценностями подменяют тысячелетние историю и культуру. Отсюда, вполне логично, ещк одна цель преследования — Армянская апостольская церковь.

Под прицелом ереванских властей — высшие иерархи Армянской церкви. Католикоса всех армян Гарегина Второго пытаются лишить сана. Арестовывают священников и защитников церкви. Бизнесмен Самвел Карапетян с июня под стражей.

«Это нападение на церковь не только безнравственно, но и полностью противоречит европейскому праву. У Армении нет будущего в Европе», — заявил адвокат Самвела Карапетяна Роберт Амстердам.

Впрочем, действуют как раз по европейскому сценарию, опробованному на Украине — храмы осаждает полиция, монастырь Ованаванк захвачен в пользу раскольников. То есть, бьют в сердце армянской нации.

«С точки зрения армянского народа, на протяжении веков и тысячелетий Армянская апостольская церковь имеет непререкаемый авторитет. И, по сути, является фундаментом идентичности армянского народа», — напомнил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Очевидно, задача — этого фундамента армянский народ лишить. В преддверии парламентских выборов маховик преследований будет раскручиваться все сильнее. Власти в Ереване готовы рискнуть, проверяя на прочность свободолюбивый характер армянского общества.

