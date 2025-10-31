Не смешно: в России наблюдается дефицит профессиональных клоунов

В России заговорили о дефиците клоунов. Речь не о массовиках-затейниках в костюмах, а настоящих профессионалах циркового искусства. Такие мастера как Юрий Никулин, Олег Попов и Карандаш ушли, а артистов, которые могли бы с ними сравниться, до сих пор нет. Почему смешить публику становится все сложнее? Корреспондент «Известий» Павел Матвеев подошел к теме со всей серьезностью.

Какой повод для шуток! Что цирка нам хватает в жизни, что все клоуны ушли в интернет. Действительно, комментарии откройте где-нибудь, и там клоун на клоуне. Ну и в автобусе с иным поговоришь, обхохочешься.

Но шутки в сторону, вопрос клоунады серьезный. Настоящий клоун — профессия штучная.

«Искусство клоунады, с точки зрения актерского искусства — это пик. Клоун — это квинтэссенция актера. Дорасти до клоунады драматическому актеру — это надо долго идти», — отметил актер Родион Приходько.

Это, если что, драматический актер сказал. А в цирке подтверждают.

«Смеются не над клоуном. Мало кто позволяет смеяться над собой. Смеются вместе с ним. Он должен вызывать смех, должен вызывать радость. А это достаточно редкое качество, как в актерской профессии, проще до слез довести, чем до смеха, настоящего, искреннего, детского, откровенного смеха. Поэтому так мало клоунов, поэтому это дефицит», — рассказал генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

Так что же случилось? Продолжаем выяснять в цирке.

«Многие специалисты говорят, что клоунов в стране нет. Это неправда. Клоунов очень много. Другое дело, что нет хороших клоунов. Это говорит об определенном кризисе жанра. И кризис заключается не в исполнителях, а в режиссерской мысли», — отметил народный артист РФ Эдгард Запашный.

Мысль — это всегда прекрасно. Но, как говорят сами клоуны, с клоунами надо потоньше.

«Цирк — это более такое закрытое, консервативное заведение, в котором есть определенные рамки. Нам, якобы, говорят, что клоуны должны выходить за рамки. Клоун вообще не должен иметь никаких рамок! А когда попадаешь в цирк, и программы тебе сразу какие-то рамки вводят. И смысл идти?» — рассказал артист цирка, клоун Игнат Старичихин.

Главный режиссер Росгосцирка, впрочем, проблему видит в другом.

«В чем есть проблема? В том, что современный юмор немного отличается от принятого классического юмора. И сейчас задача именно клоунов, молодых, найти ту самую форму, которая бы соответствовала времени. Что такое клоунада? Это отражение времени. Это отражение современных реалий в юмористической форме. И все классические приемы, которые были до этого, они не совсем сейчас работают», — считает главный режиссер Росгорцирка Елена Петрикова.

Но откуда тогда куча просмотров в интернете у пыльной антрепризы великих Никулина и Шуйдина «Весело-весело взяли бревнышко»?. Если ты по жизни клоун — это талант. А талант требует огранки.

В Государственном цирковом училище ответили вот что:

«В настоящее время в ГУЦЭИ отсутствует отделение клоунады, и обучающихся по соответствующей программе нет», — заявили в Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева

Раз нет — самоучки идут на детские утренники и корпоративы. И хорошо, что идут, дети рады! Но есть одно «но».

«Нарисованный, ряженый, или массовик-затейник, или застольный клоун — это не профессия. Это характер человека, тоже уважительный, я хорошо отношусь, но клоун — это очень серьезно. Цирковой спектакль — это произведение, и главную роль отводится клоуну. Он создает темпо-ритм, он создает настроение», — рассказал народный артист РСФСР Анаталий Марчевский.

Но есть и хорошие новости: спасибо интернету, Никулин с нами навсегда.

