В Нижнем Новгороде из реабилитационного центра пропали шестеро детей

Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Полиция объявила розыск.

Пропали дети из реабилитационного центра в Нижнем Новгороде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Нижнем Новгороде шестеро воспитанников социально-реабилитационного центра «Вера» самовольно покинули учреждение и не вернулись обратно. Об этом 31 октября сообщили в телеграм-канале полиции Нижегородской области.

«Днем ранее, около 17:00, шестеро детей покинули государственное учреждение и до сих пор не вернулись», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

О случившемся сообщили воспитатели центра, заметившие отсутствие подопечных. По предварительным данным, между детьми нет связей, и они могут находиться в разных районах города. Известно также, что одна из девочек ранее уже предпринимала попытку покинуть учреждение.

Среди пропавших — трое мальчиков 2015, 2016 и 2017 годов рождения, а также три девочки: одна 2011 года и две 2012 года.

Ранее в Артеме Приморского края семилетняя школьница исчезла по дороге домой из школы. По словам поисковиков, осмотрены все знакомые ребенку места — детские площадки, дворы и окрестности, где она часто гуляла. Правоохранители также изучают записи с камер видеонаблюдения, расположенных поблизости, и опрашивают возможных очевидцев, чтобы восстановить маршрут девочки в день исчезновения.

