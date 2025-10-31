«Стараюсь быть больше с ним»: Милош Бикович об общении с сыном

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Актер стал отцом в январе 2024 года.

Милош Бикович об отцовстве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Милош Бикович старается проводить с сыном больше времени

Актер Милош Бикович хочет проводить со своим сыном больше времени. Об этом он рассказал в интервью блогеру Мадонне Мур.

«Я стараюсь быть больше с ним (сыном — Прим. ред.), чем мой отец был со мной, потому что мне не хватало отца. Его часто не было дома и рядом, родители были разведены, поэтому я не желаю ему такой судьбы», — говорит Милош, отвечая на вопрос о том, какой он папа.

По словам актера, его отцовская миссия заключается в том, чтобы проводить с сыном больше времени и вкладываться в его развитие. Он вспомнил фразу народного артиста РФ Юрия Стоянова, что в первую очередь нужно воспитывать себя, потому что дети будут похожими на вас.

«Работайте над собой, они будут точно такими, какие вы, ваши копии», — отметил Бикович.

Милош Бикович стал отцом в январе 2024 года. Его сын Василий родился в Белграде — мамой малыша стала сербская модель Ивана Малич. Актер часто в социальных сетях публикует фото с наследником, однако пока он не показывает его лицо.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Валерия рассказала о том, какая она бабушка.

