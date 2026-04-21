Искала предназначение: принцесса Диана хотела принять ислам и снова стать матерью

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

За глянцевыми снимками всегда стояла женщина, искавшая личного счастья.

Действительно ли принцесса Диана хотела принять ислам

Фото: www.globallookpress.com/Phil Loftus/Capital Pictures

Daily Mail: принцесса Диана планировала принять ислам и снова стать матерью

Принцесса Диана всерьез рассматривала возможность смены вероисповедания на ислам и желала снова стать матерью. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на королевского эксперта Ричарда Кея.

Журналист, который долгие годы поддерживал дружеские отношения с «королевой сердец», раскрыл подробности ее личных планов. По словам Кея, после расторжения брака с принцем Чарльзом (ныне королем Карлом III) в 1996 году Диана начала активно искать свое новое предназначение. Это привело к возникновению множества слухов вокруг ее личной жизни.

В частности, речь шла о ее громких романах с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом и с кардиохирургом Хаснатом Ханом. Они спровоцировали волну обсуждений о возможном уходе леди Ди из христианства.

«Диана хотела еще детей и могла бы принять ислам», — отметил эксперт.

Кей подчеркнул, что эти желания были частью ее сокровенных мечтаний о будущем, которым не суждено было сбыться из-за автокатастрофы в Париже в 1997 году. 

Журналист акцентирует внимание на том, что за глянцевыми снимками всегда стояла женщина, искавшая личного счастья и стремившаяся расширить свою семью, несмотря на все протокольные сложности и давление со стороны общества.

