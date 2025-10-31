Лукашенко: Европа скоро будет платить Белоруссии за воздух

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в будущем европейские государства будут вынуждены платить Белоруссии за чистый воздух. Об этом сообщает БелТА.

По словам главы государства, подобное станет возможным благодаря тому, что республика сумела сохранить природное богатство — леса и болота, обеспечивающие страну свежим воздухом и экологическим балансом.

«Это — будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сохранение природных ресурсов — стратегическая задача для страны, ведь именно от этого зависит качество жизни будущих поколений.

На III Минской международной конференции по евразийской безопасности Лукашенко упомянул, что у него с главой МИД РФ Сергеем Лавровым часто случаются споры при встречах.

Во время обмена приветствиями с иностранными делегациями Лукашенко подошел к Лаврову, рядом с которым находился венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Белорусский лидер с улыбкой попросил у него разрешения отвлечь российского дипломата, добавив, что они с Лавровым нередко спорят, словно давние знакомые.

