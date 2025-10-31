«Избавляюсь»: Митя Фомин рассказал, где хранит свои наряды

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 95 0

Музыкант всегда мечтал стать артистом, даже когда учился в медицинском.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Митя Фомин отдает свои наряды в театры

Певец Митя Фомин отдает наряды, которые ему не подошли, в театры или комиссионку. Этим исполнитель поделился с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейном шоу в честь 30-летия «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

На мероприятии музыкант появился в белом костюме, черной пилотке, украшенной золотой брошью, а также в темных очках. Отвечая на вопрос, сколько у него уходит времени на то, чтобы подобрать тот или иной образ, Митя Фомин сказал, что его внешним видом занимается совершенно другой человек.

«Слава богу, у меня есть стилист. Сегодня я пришел к вам в одном, а на сцене появлюсь в другом (образе. — Прим.ред.)», — сказал Митя Фомин.

Исполнитель хита «Перезимуем» добавил, что все костюмы он хранит в своей скромной гардеробной. Если ему что-то не подходит, то он от этого сразу избавляется: отдает в комиссионку или театры.

Также, общаясь с журналистами, музыкант рассказал, что всегда хотел стать артистом. И даже когда учился в медицинском, то грезил сценой.

«Я хотел быть артистом, и я им стал», — добавил исполнитель.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, почему Митя Фомин не попрощался с умирающим отцом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:13
Собянин рассказал о благоустройстве общественных пространств на западе Москвы
19:04
Нейросети, ЕГЭ и заработок для студентов: в Петербурге подвел итоги Научно-образовательный салон
19:00
«Некомфортно от скорости»: раскрыта причина расставания Тома Круза и Аны де Армас
18:44
Новый Эпштейн: 70-летний финансист арестован за пытки и торговлю людьми
18:36
В Литве заявили об остановке транзита «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград
18:29
Повышение зарплаты и карьерный рост: чем полезен утренний секс

Сейчас читают

Защита Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор суровым
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео