Из бизнес-коуча в заключенного: как Аяз Шабутдинов оказался за решеткой

Блогера Аяза Шабутдинова признали виновным в 113 эпизодах мошенничества

Суд в Москве признал Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества. Блогер продавал бизнес-курсы и тренинги, обещая научить любого зарабатывать миллионы. Однако в итоге сам оказался за решеткой. Какой приговор ему вынесли — узнал корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Приговор Аязу Шабутдинову. Коуча обвиняют в мошенничестве, связанным с бизнес-тренингами. Ему вменяют больше сотни эпизодов. Вместе с журналистами на оглашение пришли и потерпевшие.

Они же — бывшие ученики бизнесмена, которые заплатили сотни тысяч рублей за его курсы, однако желаемых результатов не получили. Никакого моментального обогащения — только потраченные нервы. До прихода судьи блогер использует последние минуты, чтобы пообщаться с адвокатом.

В самом начале судебных разбирательств обвинения в адрес своего лидера команда Аяза назвала необоснованными. Однако позже Шабутдинов все же признал свою вину. Более того, как утверждал его адвокат, команда бизнес-тренера начала выплачивать пострадавшим деньги. Во время последнего слова коуч попросил суд о милосердии, ведь 74 бывших ученика смогли вернуть потраченные на курсы средства. Сторона обвинения в свою очередь запросила для Шабутдинова восемь лет колонии.

«Приговаривается к семи годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере пять миллионов рублей», — прозвучал приговор.

Свою преподавательскую деятельность Шабутдинов, по некоторым данным, начал в 2015-м году. Тогда появилась платформа, на которой и продавались вебинары с обещаниями приумножить доход начинающих предпринимателей. Один из самых дорогих курсов стоил полтора миллиона рублей. Некоторые покупатели, впрочем, смогли получить выгоду из этих уроков.

«Однозначно могу сказать, что за два года обучения все окупилось более чем», — рассказала ученица Аяза Шабутдинова Марта Жуковская.

После того, как Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, всем, кто проходил у него обучение, предлагали вернуть деньги. Стоит только написать заявление в полицию и приложить некоторые документы о сотрудничестве с его компанией.

Родственники и команда Шабутдинова явно были расстроены приговором. Однако сотрудникам СМИ о своих переживаниях решили не говорить. Отказали агрессивно.

Адвокат Аяза Шабутдинова тоже считает приговор слишком строгим.

«Мы считаем приговор суровым. Напомню, что наш подзащитный сотрудничал со следствием, полностью признал вину и публично раскаялся в совершенном преступлении», — заявила адвокат Ксения Цепенок.

Единственные, кто явно остался доволен — ученики, которых признали потерпевшими. Некоторые из них по-прежнему ожидают возврата средств за некачественные курсы. Так же теперь осужденному блогеру предстоит заплатить штраф — пять миллионов рублей.

