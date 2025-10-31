Выше к звездам: на марафоне «Знание. Наука» обсудили освоение дальнего космоса

Эфирная новость 18 0

Среди участников — более пяти тысяч человек со всей России.

Фото, видео: 5-tv.ru

На марафоне «Знание. Наука» обсудили перспективы освоения дальнего космоса

Перспективы освоения дальнего космоса и опыты на коллайдерах обсуждают сегодня в Москве. В национальном центре «Россия» проходит марафон «Знание. Наука». Там своими знаниями с гостями поделился президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Он, например, рассказал, как ограничение научных контактов со стороны Запада повлияло на исследования в нашей стране.

«Мы формируем новое научно-психологическое пространство. Сейчас мы об этом уже разговариваем с Китайской Народной Республикой. Так что все двигается плохо, но те, кто это решил, они сами решили выстрелить себе в ногу. Им от этого точно не лучше. Я думаю, все восстановится, а не восстановится, у нас как все в порядке. Мы развернулись на Восток существенно и разворачиваемся дальше на Юг», — отметил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Среди участников — более пяти тысяч человек со всей страны, а также иностранные гости.

Выше к звездам: на марафоне «Знание. Наука» обсудили освоение дальнего космоса
