Умер композитор и музыкант-виртуоз Игорь Есипович

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Более пятнадцати лет своей жизни он отдал служению Первому русскому театру.

Умер композитор Игорь Есипович

Фото: volkovteatr.ru

На 58-м году жизни скончался композитор и заведующий музыкальной частью Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Игорь Есипович. О его смерти 31 октября сообщили в учреждении.

«Более пятнадцати лет своей жизни он отдал служению Первому русскому театру, театральному искусству, ярославскому зрителю», — говорится в сообщении.

Причина смерти не раскрывается.

Игорь Есипович родился 12 августа 1968 года в Омске в семье музыкантов. Окончил Омское музыкальное училище имени В. Я. Шебалина и факультет искусств Омского государственного университета.

С 1991 года работал концертмейстером в Омском академическом театре драмы, а уже через год стал заведующим музыкальной частью. Он стал автором музыки и музыкального оформления более 30 спектаклей, многие из которых были отмечены наградами театральных фестивалей и номинировались на премию «Золотая маска».

С 2009 года Есипович занимал должность заведующего музыкальной частью Волковского театра в Ярославле. Среди его работ — музыка к спектаклям «Екатерина Ивановна», «Три сестры», «Буря», «Тартюф», «Сирано де Бержерак», «Братья Карамазовы» и другим.

Есипович также был виртуозным музыкантом, играл на клавишных, струнных и духовых инструментах, основал и возглавил оркестр театра, который участвовал в живом исполнении многих постановок.

Последней крупной работой композитора стала музыка к спектаклю-мистерии «Федор Волков. Восхождение», поставленному в 2025 году к 275-летию Первого русского театра.

