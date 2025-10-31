Собянин: уникальный сурдологический центр открыт в НИКИ имени Свержевского

Москва продолжает строить медицину будущего. Сергей Собянин открыл новый сурдологический центр Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) оториноларингологии имени Л.И. Свержевского.

«В Москве открылась новая современная клиника по лечению слуха. Ранее приспособленные мощности располагались в жилых домах, несмотря на то, что клиника Свержевского, институт является головным не только для Москвы, но и для всей страны. Сегодня они получили соответствующую базу, соответствующую клинику, оснащенную самым современным оборудованием не только в стране, но и в мире, которая способна реально оказывать квалифицированную, качественную помощь как детям, так и взрослым. Так что поздравляю и коллектив клиники, и москвичей, которым оказывают необходимую помощь», — отметил Мэр Москвы.

Сергей Собянин также отметил, что благодаря современному оборудованию, установленному в клинике, можно будет значительно сократить сроки госпитализации.

В новом корпусе объединили детский и взрослый центры, которые ранее располагались на первых этажах жилых домов в Гагаринском (проспект Вернадского, дом 9/10 — детский центр) и Хорошевском (Хорошевское шоссе, дом 1 — взрослый центр) районах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



