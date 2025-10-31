Собянин: уникальный сурдологический центр открыт в НИКИ имени Свержевского

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 38 0

В корпусе обустроили современные кабинеты, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

Сурдологический центр открыт в НИКИ имени Свержевского

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Москва продолжает строить медицину будущего. Сергей Собянин открыл новый сурдологический центр Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) оториноларингологии имени Л.И. Свержевского.

«В Москве открылась новая современная клиника по лечению слуха. Ранее приспособленные мощности располагались в жилых домах, несмотря на то, что клиника Свержевского, институт является головным не только для Москвы, но и для всей страны. Сегодня они получили соответствующую базу, соответствующую клинику, оснащенную самым современным оборудованием не только в стране, но и в мире, которая способна реально оказывать квалифицированную, качественную помощь как детям, так и взрослым. Так что поздравляю и коллектив клиники, и москвичей, которым оказывают необходимую помощь», — отметил Мэр Москвы.

Сергей Собянин также отметил, что благодаря современному оборудованию, установленному в клинике, можно будет значительно сократить сроки госпитализации.

В новом корпусе объединили детский и взрослый центры, которые ранее располагались на первых этажах жилых домов в Гагаринском (проспект Вернадского, дом 9/10 — детский центр) и Хорошевском (Хорошевское шоссе, дом 1 — взрослый центр) районах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:51
Неожиданная находка: в Испании у консьержки обнаружили пропавшую картину Пикассо
23:34
Собянин: уникальный сурдологический центр открыт в НИКИ имени Свержевского
23:11
«Все тело синее»: Кристина Асмус получила ушибы и ссадины во время съемок трюков
22:54
«Я всегда ее пою по-разному»: Долина рассказала о песне «Погода в доме»
22:35
Против всех: в Армении усиливают давление на желающих сотрудничать с Россией
22:13
МИД РФ объявил протест Японии из-за учений вблизи российской границы

Сейчас читают

Защита Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор суровым
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео