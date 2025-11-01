На старости лет потянуло под венец: Мадонна тайно обручилась с молодым парнем

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 29 0

Первые слухи о помолвке возлюбленных появились после новогодней поездки в Токио.

За кого выходит замуж Мадонна

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

Мадонна тайно обручилась с возлюбленным, который младше нее на 38 лет

Легендарная 67-летняя американская певица Мадонна тайно обручилась со своим 29-летним возлюбленным Акимом Моррисом, сообщает новостной портал Radar Online.

По словам инсайдеров, дата свадьбы пока неизвестна, однако подготовка к торжеству идет полным ходом. Среди возможных локаций — Италия, Португалия и особняк поп-звезды в Ист-Хэмптоне (штат Нью-Йорк).

Первые слухи о помолвке Мадонны появились после того, как певица похвасталась кольцом во время новогодней поездки в Токио. Как отметил инсайдер, артистка «не хочет больше терять время» и чувствует с Акимом «спокойствие и настоящую связь».

Уже в августе этого года Мадонна поделилась уникальными кадрами из солнечной Италии, куда она вместе с шестью детьми и бойфрендом Акимом прилетела отмечать свой день рождения.

Певица со своими домочадцами исполнила давнюю заветную мечту — посетила знаменитые скачки в городе Сиена (Тоскана), которые проводятся с 1482 года ежегодно 2 июля и 16 августа (день рождения Мадонны).

Информация о новом возлюбленном поп-дивы впервые появилась в 2022 году, когда пара познакомилась на съемке для популярного американского журнала. Они начали встречаться после расставания Мадонны с боксером Джошуа Поппером.

За это время не раз появлялись слухи о разрыве, однако они так и не подтвердились. Певица и бывший футболист остаются вместе и демонстрируют полную гармонию в отношениях, несмотря на 38-летнюю разницу в возрасте.

