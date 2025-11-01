«Это не ко мне»: Пресняков отказался причислять себя к шоу-бизнесу

Владимир Пресняков признался, что не относит себя к шоу-бизнесу

Певец Владимир Пресняков признался, что не особо относит себя и свою семью к понятию «шоу-бизнес», так как в первую очередь для себя он ставит творчество. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на большом Гала-концерте шоу «Голос», прошедшем в Кремле.

«Я не очень себя отношу к этому слову (Шоу-бизнес. — Прим. Ред.), потому что мы особняком держимся. <…> Мне нужна музыка прежде всего. Бизнес, наверное, это не ко мне», — отметил музыкант.

Кроме того, артист признался, что его семья «иногда пропускает» те вещи, которые важны для понятия «шоу-бизнес».

В то же время Пресняков признался, что лишь недавно понял, что может зарабатывать себе на жизнь музыкой. По его словам, осознание пришло только к 50 годам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что заслуженной артистке России, вокалистке музыкальной группы «Самоцветы» Елене Пресняковой потребовалась операция по замене хрусталика из-за проблем со зрением.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.