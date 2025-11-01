«Недолго был королем»: раскрыты подробности похорон Карла III

Даниил Ципелев
Пригласят ли принца Гарри на церемонию?

Как будут проходить похороны короля Британии Карла III

Фото: www.globallookpress.com/Pool/i-Images

RadarOnline: король Карл III хочет, чтобы принц Гарри был на его похоронах

Король Великобритании Карл III, который страдает от рака, уже спланировал собственные похороны. При этом монарх не учитывал мнение своего старшего сына — принца Уильяма. Об этом сообщает RadarOnline.

«Дворец отчаянно пытается преуменьшить серьезность болезни Его Величества. Но Карл знает, что это конец, как и его сыновья. Уильям официально строит планы относительно будущего монархии — с благословения Карла или без него — и принимает собственные решения как король», — отметил инсайдер.

Кроме того, в издании уточнили, что недавняя встреча Карла III с принцем Гарри вызвана тем, что здоровье монарха продолжает ухудшаться. Член королевской семьи ради встречи с отцом приехал в Великобританию в сентябре. Воссоединение произошло впервые за 19 месяцев.

В материале подчеркивается, что король желает, чтобы на его похоронах присутствовал принц Гарри, а также нынешняя супруга Камилла. Кроме того, Карл III видит это событие таким же масштабным, как и похороны своей матери королевы Елизаветы II.

«Расходов не пожалеют. Он недолго был королем, но верным слугой уже более 70 лет», — уточнил другой инсайдер.

Отмечается, что в список гостей войдут сотни иностранных королевских особ и высокопоставленных лиц, политических и религиозных деятелей, а также несколько друзей. Однако своего брата Эндрю, известного связью с Джеффри Эпштейном, как и его бывшую жену Сару Фергюсон, король не планирует приглашать на похороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Великобритании начался процесс лишения брата короля Карла III, принца Эндрю, всех титулов.

