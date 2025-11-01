Тайна пустыни: в Неваде обнаружили останки более 300 человеческих тел

Специалистам не удалось найти никакой идентифицирующей информации.

Что обнаружили в пустыне штата Невада

Фото: www.globallookpress.com/Christian Heinrich

Тhе Sun: в пустыне штата Невада обнаружили останки более 300 человеческих тел

В пустыне штата Невада, неподалеку от Лас-Вегаса, обнаружены останки более 300 человеческих тел. Об этом сообщает газета The Sun.

«Останки были обнаружены 28 июля недалеко от города Серчлайт, который находится примерно в часе езды от Лас-Вегаса», — отмечается в публикации.

В издании добавили, что в пустыне обнаружили груды кремированных останков. Уточняется, что на останках отсутствует какая-либо идентифицирующая информация, из-за чего практически невозможно установить личности тех, кому они принадлежат.

В то же время подчеркивается, что изначально журналисты 8News Now сообщили об обнаружении останков еще в августе. Затем данная информация была подтверждена бюро по управлению земельными ресурсами, после чего началось расследование.

Президент бюро Селена Ди Лулло заявила, что каждая куча останков представляет собой одного человека.

По данным некоторых источников, в данном инциденте может быть замешано коммерческое похоронное бюро, так как на месте специалисты обнаружили фрагменты урн и кабельных стяжек, которые используются для завязки мешков с прахом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США мужчина похитил королеву красоты, убил ее и надругался над телом.

