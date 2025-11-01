В Госдуме напомнили о необходимости обновления водительских прав перед поездкой за границу

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Автоматическое продление срока действия документа применяется исключительно внутри России.

Надо ли менять права, чтобы ехать за границу

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Депутат Федяев: перед поездкой за рубеж нужно обменять права на новые

Перед планируемой поездкой за границу на автомобиле российским водителям следует заранее обновить свои водительские права. С таким предупреждением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

«Если вы планируете поездку за рубеж на автомобиле, права нужно заблаговременно обменять на новые», — цитирует его «РИА Новости».

Федяев уточнил, что хотя права автоматически сохраняют силу в течение трех лет после истечения срока их действия, такое продление действует исключительно на территории России. Для международных поездок необходимо иметь документ с действующим сроком, поскольку за границей использование просроченных прав не допускается. Таким образом, водителям важно заранее позаботиться о своевременном обновлении прав, чтобы их путешествие прошло без осложнений.

Ранее, писал 5-tv.ru, водительские права в РФ будут аннулировать при выявлении опасных заболеваний. В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, который предусматривает автоматическую приостановку действия водительских прав при выявлении у водителей заболеваний, представляющих опасность для управления транспортом. Для оперативного контроля медицинские базы будут связаны с информационными системами МВД, что позволит быстро реагировать на выявленные противопоказания к вождению.

