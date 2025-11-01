Протасевич подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки

Дарья Орлова
Дарья Орлова 100 0

Ранее об этом заявлял Лукашенко.

Является ли Протасевич сотрудником белорусской разведки

Фото: www.globallookpress.com/facebook.com*/pr0tez

Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке после заявления Лукашенко

Считавшийся ранее белорусским оппозиционером Роман Протасевич 31 октября заявил, что действительно является сотрудником разведки Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию», — сказал Протасевич, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что не намерен делиться другими подробностями о своей службе. Ранее в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Протасевич был сотрудником разведки и действовал под прикрытием. По словам главы государства, именно поэтому в мае 2021 года белорусские спецслужбы приняли решение о его задержании.

Известно, что Протасевич являлся одним из создателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим. В мае 2021 года он летел из Афин в Вильнюс вместе с Софией Сапегой, когда самолет экстренно посадили в Минске из-за сообщения о бомбе. После задержания обоих осудили: Протасевича — на восемь лет, Сапегу — на шесть. Позднее президент помиловал обоих.

Доктор политических наук Кирилл Коктыш в беседе с ИА Регнум отметил, что Лукашенко, раскрыв информацию о статусе Протасевича, стремился восстановить его доброе имя. По мнению эксперта, этот шаг также может вызвать напряжение внутри оппозиционной среды, где теперь будут искать других возможных агентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

