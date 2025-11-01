В институте Пушкина назвали самое длинное слово в русском языке

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 119 0

Это удалось выяснить с помощью ИИ.

В институте Пушкина назвали самое длинное слово русского язы

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В институте имени Александра Пушкина назвали самое длинное слово в русском языке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

Он рассказал, что вместе со своими коллегами воспользовался помощью искусственного интеллекта, чтобы выяснить, какое слово в 2025 году считается самым длинным в русском языке.

«На статус самого длинного русского слова, по-видимому, претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», — пояснил Катышев.

Это слово, как уточнил сотрудник института Пушкина, состоит из 55 букв. «Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» — название химического соединения. Оно, например, встречается в документах на получение патента на изобретение, которое было зарегистрировано 19 лет назад.

Павел Катышев добавил, что русский язык легко усваивает сложные многокомпонентные слова. Именно поэтому статус самого длинного слова часто меняется. До этого самым длинным словом считалось «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин». В нем 50 символов. Оно также обозначает название химического соединения.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России могут сократить использование иностранных слов в меню кафе. Такую инициативу предложили в Госдуме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Ученые нашли на дне океана 30 тысяч необычных видов существ
10:34
Отец разрешил покататься: подросток насмерть сбил бабушку с тремя внуками
10:19
Изменился ли режим сна? Десять вопросов для самодиагностики болезни Альцгеймера
10:09
Сын пропавших в красноярской тайге Усольцевых раскрыл правду под гипнозом
10:00
Гвардейцы-разведчики зачистили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:49
Лариса Долина: «Песня „Погода в доме“ могла бы войти в школьную программу»

Сейчас читают

«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
Дмитриевская родительская суббота 1 ноября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео