Страны АТЭС приняли Кенчжуйскую декларацию об инклюзивном развитии

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен.

Страны АТЭС приняли Кенчжуйскую декларацию

Фото: © РИА Новости/Валерий Шарифулин

Страны-участницы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) приняли Кенчжуйскую декларацию. Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на пресс-конференции после саммита.

По его словам, документ направлен на укрепление сотрудничества и развития инклюзивной экономики.

«Первым из принятых документов стала совместная (Ккнчжуйская — Прим. ред.) декларация, — подчеркнул Ли Чжэ Мен.

До этого посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что декларация АТЭС была утверждена консенсусом. По его словам, этот документ отражает интересы всех стран. В нем, в частности, говорится о признании значимости природного газа и об обмене опытом в сфере ИИ.

Организация АТЭС появилась 1989 году. Инициаторами ее создания выступили премьер-министры Австралии и Новой Зеландии. На данным момент в объединении состоит 21 страна, включая Россию. РФ присоединилась к АТЭС 27 лет назад, в 1998-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в следующем году саммит АТЭС пройдет в Китае. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии закрытия форума.

