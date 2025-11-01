Древнейший инструмент: в Крыму нашли карандаш, которым рисовал неандерталец

В Крыму нашли уникальный охряной «карандаш» неандертальцев

Международная команда археологов обнаружила в Крыму инструмент неандертальца, с помощью которого он чертил линии и, вероятнее всего, даже создавал рисунки в пещере. Об этом говорится в статье Science Advances.

Уточняется, что исследователи нашли несколько предметов. Первый — фрагмент желтой охры. Этой находке примерно 42 тысячи лет. Исследователи уверены, что этот инструмент неандертальцы использовали для рисования или нанесения знаков на твердую поверхность. Эксперты, изучая древнейший «карандаш» под микроскопом, установили, что на конце стержня есть признаки износа и следы повторной заточки. Это говорит о том, что хозяин неоднократно использовал данный предмет.

Вторая уникальная находка, которую археологи обнаружили в Крыму, — обломок красной охры. Ему более 70 тысяч лет. Этот фрагмент, несмотря на свою поврежденность, также сохранил следы износа.

Подобные находки свидетельствуют о том, что у неандертальцев была практика рисования. Кроме того, возможно, они передавали свой навык из поколения в поколение.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Калининграде добыли гигантский янтарь. Его вес — почти два с половиной килограмма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.