Древнейший инструмент: в Крыму нашли карандаш, которым рисовал неандерталец

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

Находке более 70 тысяч лет.

В Крыму нашли уникальный охряной «карандаш» неандертальцев

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Крыму нашли уникальный охряной «карандаш» неандертальцев

Международная команда археологов обнаружила в Крыму инструмент неандертальца, с помощью которого он чертил линии и, вероятнее всего, даже создавал рисунки в пещере. Об этом говорится в статье Science Advances.

Уточняется, что исследователи нашли несколько предметов. Первый — фрагмент желтой охры. Этой находке примерно 42 тысячи лет. Исследователи уверены, что этот инструмент неандертальцы использовали для рисования или нанесения знаков на твердую поверхность. Эксперты, изучая древнейший «карандаш» под микроскопом, установили, что на конце стержня есть признаки износа и следы повторной заточки. Это говорит о том, что хозяин неоднократно использовал данный предмет.

Вторая уникальная находка, которую археологи обнаружили в Крыму, — обломок красной охры. Ему более 70 тысяч лет. Этот фрагмент, несмотря на свою поврежденность, также сохранил следы износа.

Подобные находки свидетельствуют о том, что у неандертальцев была практика рисования. Кроме того, возможно, они передавали свой навык из поколения в поколение.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Калининграде добыли гигантский янтарь. Его вес — почти два с половиной килограмма.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
Туристка из РФ получила полгода условно за поджог тополиного пуха в Южной Корее
12:03
«Я ни о чем не жалею»: мужчина зарезал беременную девушку из-за отказа сделать аборт
12:00
Сыпь, жар и зуд: все о ветрянке — симптомы, лечение и способы защиты
11:59
Развеют над Черным морем: актера Романа Попова кремируют
11:59
Поляризация зарплат: кто в России зарабатывает меньше всех
11:50
Древнейший инструмент: в Крыму нашли карандаш, которым рисовал неандерталец

Сейчас читают

«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
Дмитриевская родительская суббота 1 ноября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео