Сенатор тайно сняла секс подчиненной с женатым мужчиной и шантажировала их в США

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 77 0

Далья Аттар оказалась в центре громкого скандала — ее обвинили в попытке давления на свидетеля.

Сенаторша шантажировала подчиненную секс-видео

Фото: 5-tv.ru

В США член сената штата Мэриленд 35-летняя Далья Аттар обвиняется в тайной съемке своей бывшей помощницы и шантаже. Об этом сообщает People.

По данным следствия, в 2022 году Аттар совместно с братом Джозефом и офицером полиции Балтимора Калманом Финкельштейном организовали слежку за женщиной, ранее работавшей ее советницей. Жертва, имя которой не раскрывается, встречалась с женатым мужчиной в доме, принадлежащем родственнику одного из фигурантов дела.

Следователи выяснили, что подозреваемые встроили скрытые камеры в датчики дыма и записали несколько часов интимного видео. После этого, как утверждает обвинение, брат сенатора начал шантажировать любовника пострадавшей, требуя убедить женщину не вмешиваться в предвыборную кампанию Аттар.

«Итак, все, что ты должен сделать, это подойти к (Пострадавшей 1) и сказать ей: «Слушай, оставь Далью в покое. Ни с кем ее не обсуждай. Не вмешивайся в эти выборы“», — говорится в одном из сообщений Джозефа.

Далье Аттар и ее сообщникам официально предъявили обвинения. Сенатор заявила, что не признает своей вины и назвала дело необоснованным.

«Я с нетерпением жду возможности рассказать свою версию этой истории и верю, что справедливость восторжествует», — написала она в обращении к People.

Политик добавила, что занималась общественной деятельностью исключительно ради помощи людям. В случае доказательства вины ей может грозить тюремный срок и потеря мандата в сенате штата.

