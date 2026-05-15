Ранил самого себя: стример устроил стрельбу возле здания суда

Американский стример устроил стрельбу возле здания суда в Теннесси

В США скандально известный блогер Chud the Builder, чье настоящее имя Далтон Изерли, открыл огонь прямо возле здания суда, ранив при этом мужчину. Об этом сообщило издание The Independent.

Согласно имеющимся данным, между 28-летним стримером и прохожим завязался словесный конфликт, который в кратчайшие сроки перерос в физическое столкновение. В разгаре драки Изерли применил пистолет, в результате чего его противник получил ранение, а сам стрелок случайно подстрелил себя.

После происшествия оба участника конфликта были незамедлительно госпитализированы для оказания медицинской помощи. Сам Далтон Изерли утверждает, что использование оружия было вынужденной мерой и он действовал исключительно в рамках самообороны.

Контентмейкер уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. Буквально за несколько дней до инцидента в Кларксвилле его задерживали в связи со скандалом в ресторане. Блогер отказался оплачивать предоставленный счет после того, как персонал заведения потребовал прекратить прямую трансляцию.

Далтон Изерли обрел широкую популярность в сегменте интернета благодаря своим радикальным и провокационным действиям. Основной формат его деятельности заключается в проведении прямых эфиров, во время которых он намеренно оскорбляет случайных людей на улице и делает расистские заявления, пытаясь спровоцировать окружающих на ответную агрессию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.