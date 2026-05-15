Ранил самого себя: стример устроил стрельбу возле здания суда

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Пуля также попала в прохожего.

Стример устроил стрельбу возле здания суда что случилось

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский стример устроил стрельбу возле здания суда в Теннесси

В США скандально известный блогер Chud the Builder, чье настоящее имя Далтон Изерли, открыл огонь прямо возле здания суда, ранив при этом мужчину. Об этом сообщило издание The Independent.

Согласно имеющимся данным, между 28-летним стримером и прохожим завязался словесный конфликт, который в кратчайшие сроки перерос в физическое столкновение. В разгаре драки Изерли применил пистолет, в результате чего его противник получил ранение, а сам стрелок случайно подстрелил себя.

После происшествия оба участника конфликта были незамедлительно госпитализированы для оказания медицинской помощи. Сам Далтон Изерли утверждает, что использование оружия было вынужденной мерой и он действовал исключительно в рамках самообороны.

Контентмейкер уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. Буквально за несколько дней до инцидента в Кларксвилле его задерживали в связи со скандалом в ресторане. Блогер отказался оплачивать предоставленный счет после того, как персонал заведения потребовал прекратить прямую трансляцию.

Далтон Изерли обрел широкую популярность в сегменте интернета благодаря своим радикальным и провокационным действиям. Основной формат его деятельности заключается в проведении прямых эфиров, во время которых он намеренно оскорбляет случайных людей на улице и делает расистские заявления, пытаясь спровоцировать окружающих на ответную агрессию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Загадочный шифр «мячохлеб»: станция УВБ-76 удивила радиослушателей
20:57
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
20:40
Невидимый враг в смартфоне: использование открытого Wi-Fi грозит потерей данных
20:30
Смертельный вирус: в Конго зафиксировали вспышку лихорадки Эбола
20:18
Косметологу, из-за которой напали на журналистов, запретили определенные действия
20:14
Мем вышел из-под контроля: в Брюсселе 80 тысяч человек вышли на протест против «67»

Сейчас читают

Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
«Ночь музеев — 2026»: тайные ходы, рыцари и концерты до рассвета
Журналист Молчанов не пришел на похороны собственной дочери: «Пришлось бы отпевать»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео