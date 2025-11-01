Маленькая дочь Романа Попова прижалась к матери на прощании с отцом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 127 0

Девочка не понимала, что происходит.

Прощание с Романом Поповым в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Маленькая дочь актера Романа Попова прижалась к маме во время церемонии прощания с отцом. Артиста, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», провожают в последний путь сегодня в Москве. Об этом сообщает Super.

На церемонии собрались родственники, друзья и коллеги актера. Супруга Юлия пришла с их дочерью, которая, по словам очевидцев, выглядела растерянной и напуганной. Девочка в непонимании крепко прижалась к матери, стараясь не смотреть на происходящее.

Роман Попов скончался в возрасте 40 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. В 2018 году врачи диагностировали у него опухоль головного мозга. После курса лечения болезнь отступила, но ненадолго — летом этого года актер сообщил о рецидиве.

Попов до последнего сохранял активность в соцсетях, благодарил поклонников за поддержку и верил в выздоровление. Его уход стал большим ударом для зрителей и коллег, которые называли артиста человеком с редким чувством юмора и огромным сердцем.

