Лепс поднял цену на билеты после скандального концерта во Владивостоке

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 50 0

Столкнувшись с недовольством публики, артист принял меры.

Цена на концерты Григория Лепса

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Народный артист РФ Григорий Лепс заявил, что внесет изменения в концертную программу после скандала, произошедшего во время его шоу во Владивостоке. Об этом сообщает NEWS.ru.

Артист отметил, что теперь планирует уменьшить продолжительность своих концертов. Ранее Лепс находился на сцене почти три часа, однако впредь будет выступать не более часа и пятидесяти минут.

«Если кому-то на концерте не понравилось мое выступление (длительностью — Прим. ред.) 2 часа 55 минут, я могу сказать, что следующий концерт будет один час 50 минут, чтобы не расстраивались», — заявил певец.

Также он сообщил, что пересмотрит стоимость билетов. По словам исполнителя, цены на концерты вырастут, однако на сколько именно — пока не уточняется.

Концертная площадка «Фетисов Арена» во Владивостоке заявила, что не получала жалоб от зрителей после выступления Григория Лепса. Об этом сообщает РИА Новости. В администрации уточнили, что обращений с просьбой вернуть деньги за билеты также не поступало.

При этом среди публики нашлись те, кто остался недоволен поведением артиста. По словам некоторых зрителей, певец позволял себе курить на сцене и использовать нецензурные выражения. Другие же отметили, что подобная манера для Лепса привычна и не вызывает у них негативных эмоций.

Несмотря на высокую стоимость билетов, которая достигала 20 тысяч рублей, часть зрителей покинула зал раньше окончания концерта. Они утверждали, что артист исполнил не всю заявленную программу, хотя выступление продолжалось около двух с половиной часов и качество звука оставалось на высоком уровне.

