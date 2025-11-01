«Это комплимент»: Муцениеце отреагировала на слухи о «фейковой беременности»

Актриса не стала обижаться на поклонников.

Беременность Агаты Муцениеце фейковая или нет

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Агата Муцениеце с улыбкой отреагировала на слухи о фейковой беременности

Актриса Агата Муцениеце в своем Telegram-канале прокомментировала слухи о том, что она якобы использует накладной живот. Поводом для обсуждения стал пост, в котором актрису сравнили с певицей Бейонсе, когда-то подозревавшейся в инсценировке беременности.

«Это даже комплимент. То есть, я так хорошо выгляжу, что люди думают что у меня накладной живот?» — написала Муцениеце, отметив, что не воспринимает подобные комментарии всерьез.

Актриса, известная по сериалу «Закрытая школа», сейчас находится в ожидании ребенка от музыканта Петра Дранги. Пара активно готовится к родам — Агата уже определилась с роддомом и занимается подготовкой приданого для малышки.

Муцениеце оказалась в центре внимания после видео, опубликованного ее визажистом. В ролике актриса предстала с безупречным макияжем и эффектной укладкой, но зрителей больше заинтересовал ее живот.

Пользователи соцсетей заметили, что он имеет необычную форму и, по их мнению, выглядит неестественно. Некоторые комментаторы предположили, что живот может быть накладным, а кто-то даже высказал версию о суррогатном материнстве.

