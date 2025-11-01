Трагедия на кладбище: 22-летнего рабочего убило измельчителем древесины

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Семья погибшего требует справедливости.

Рабочего убило измельчителем древесины на кладбище в США

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: 22-летнего рабочего убило измельчителем древесины на кладбище

В США 22-летний рабочий погиб в результате несчастного случая, когда его затянуло в промышленный измельчитель древесины на кладбище. Об этом сообщает People.

По данным прокуратуры округа, молодой человек загружал ветки в измельчитель, когда его внезапно затянуло внутрь работающей машины. Прибывшие на место сотрудники спецслужб обнаружили тело рабочего уже без признаков жизни. В полиции подтвердили, что смерть наступила от множественных травм, полученных при работе с оборудованием.

Следователи квалифицировали произошедшее как несчастный случай, однако расследование Управления по охране труда продолжается. Машина, использовавшаяся на объекте, была произведена компанией Bandit Industries.

Позже семья погибшего подала иск против производителя, заявив, что измельчитель древесины был опасен и имел конструкционные недостатки, которые сделали его использование рискованным.

В судебных документах говорится, что в машине отсутствовали надлежащие системы безопасности и автоматическое отключение, которое могло бы предотвратить трагедию. Адвокат семьи назвал случившееся «жестокой гибелью трудолюбивого молодого человека, который просто выполнял свою работу».

Коллеги погибшего вспоминают его как ответственного и отзывчивого работника. Семья требует справедливости и надеется, что расследование поможет предотвратить подобные трагедии в будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:22
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
15:15
Трагедия на кладбище: 22-летнего рабочего убило измельчителем древесины
15:14
Путин обсудил с Эдельгериевым вопросы использования водных ресурсов
15:00
Хэллоуин с Хайди Клум: отгремела самая «жуткая» ежегодная вечеринка Голливуда
14:50
«Настоящий мужчина»: Бурунов о характере сгоревшего от рака актера Романа Попова
14:46
«Много пахал»: Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху

Сейчас читают

«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео