«Много пахал»: Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 58 0

Актер был запоминающимся человеком, с которым было прекрасно сотрудничать.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху

Роман Попов трудился, не жалея себя, чтобы достичь актерской известности. Об этом звезда Comedy Club Гарик Харламов рассказал 5-tv.ru на прощании с актером.

«Есть люди, на которых „звездность“ сама падает, а есть те, кто очень много пашет для этого. Вот Рома был второго типа», — вспоминает комик.

По словам артиста, сотрудничество с Поповым в Comedy Club было прекрасным временем, тот много привнес в проект, будучи очень запоминающимся человеком. Харламову очень радостно было видеть, как роль Мухича, которая словно «сама нашла» Попова, принесла его товарищу заслуженную популярность.

Роман никогда не жаловался на жизнь и болезнь, и не стал оставлять последнего напутствия. В последние дни его жизни обострившийся рак мозга развивался очень стремительно. Харламов считает, что его коллега и друг ушел очень рано, и выразил соболезнования его семье.

Звезда «Полицейского с Рублевки» был добрым, искренним и настоящим человеком, подчеркнул он. Актер вспомнил, как все соратники и близкие люди Попова собирали средства ему на лечение.

«К сожалению, есть болезни, которые, хоть все деньги мира собери (все равно не вылечить — Прим.ред)», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкант Роман Архипов вспомнил, каким был Роман Попов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:22
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
15:15
Трагедия на кладбище: 22-летнего рабочего убило измельчителем древесины
15:14
Путин обсудил с Эдельгериевым вопросы использования водных ресурсов
15:00
Хэллоуин с Хайди Клум: отгремела самая «жуткая» ежегодная вечеринка Голливуда
14:50
«Настоящий мужчина»: Бурунов о характере сгоревшего от рака актера Романа Попова
14:46
«Много пахал»: Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху

Сейчас читают

«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео