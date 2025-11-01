«Много пахал»: Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху

Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху

Роман Попов трудился, не жалея себя, чтобы достичь актерской известности. Об этом звезда Comedy Club Гарик Харламов рассказал 5-tv.ru на прощании с актером.

«Есть люди, на которых „звездность“ сама падает, а есть те, кто очень много пашет для этого. Вот Рома был второго типа», — вспоминает комик.

По словам артиста, сотрудничество с Поповым в Comedy Club было прекрасным временем, тот много привнес в проект, будучи очень запоминающимся человеком. Харламову очень радостно было видеть, как роль Мухича, которая словно «сама нашла» Попова, принесла его товарищу заслуженную популярность.

Роман никогда не жаловался на жизнь и болезнь, и не стал оставлять последнего напутствия. В последние дни его жизни обострившийся рак мозга развивался очень стремительно. Харламов считает, что его коллега и друг ушел очень рано, и выразил соболезнования его семье.

Звезда «Полицейского с Рублевки» был добрым, искренним и настоящим человеком, подчеркнул он. Актер вспомнил, как все соратники и близкие люди Попова собирали средства ему на лечение.

«К сожалению, есть болезни, которые, хоть все деньги мира собери (все равно не вылечить — Прим.ред)», — сказал он.

