«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами

Певица Анна Асти указала на важность переживания проблем не в одиночку

Жизнь с никому не высказанными личными секретами ведет к саморазрушению. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделилась певица Анна Асти (Настоящая фамилия Дзюба. — Прим. ред.) на церемонии вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».

По ее словам, то, что певица Слава рассказала о своем биполярном расстройстве поклонникам, — правильное решение, которое поможет ей обрести внутреннее спокойствие и не скрывать волнующую информацию.

«Я хочу сказать, что Слава очень смелая, и пусть оттого, что она поделилась, жизнь облегчится», — пояснила исполнительница.

К тому же она добавила, что справляться с трудностями нелегко без поддержки. Звезда подчеркнула, что понимающие люди всегда осознают, что у всех бывают сложности в сфере здоровья и другие моменты, которые важно проговаривать.

«Такие моменты сложно переживать в одиночку и жить всю жизнь в секретах, а вдруг это проявится где-то. Если все мы имеем сердце, у нас есть голова на плечах и в ней находится что-то подобное соображению, то мы должны понимать, что у каждого есть миллион скелетов в шкафу, проблем со здоровьем и так далее, и, наверное, долго скрывать все это сложно. Жить с этим — съедать себя изнутри», — сказала собеседница.

Накануне певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, раскрыла подписчикам, что врачи поставили ей диагноз «биполярное расстройство». Знаменитость проходит курс лечения.

Слава поделилась, что это случилось после стрессовых событий, связанных с личной жизнью, поэтому пришлось обратиться за помощью к психотерапевту. Артистка также заявила, что рассталась с людьми, которые «ломают» ей нервную систему, и завела двух собак.

