Окруженные в Красноармейске боевики ВСУ начали сдаваться в плен

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Последователи киевского режима пошли на такую меру после безуспешных попыток спрятаться.

Почему боевики ВСУ сдаются в плен в Красноармейске

Фото: www.globallookpress.com/KAI PFAFFENBACH

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Окруженные российскими военнослужащими боевики ВСУ начали сдаваться в плен в Красноармейске. Об этом стало известно из сообщения Минобороны России.

В ведомстве отметили, что после безуспешных попыток спрятаться в жилых домах и прикрыть перемещения в лесопосадках, украинские боевики решили сдаться.

«Все передвижения неонацистов фиксируют операторы разведывательных БПЛА и передают координаты укрытий боевиков расчетам ударных дронов», — отмечалось в сообщении ведомства ранее.

До этого от Минобороны поступала информация о готовности на время приостановить боевые действия в трех районах проведения специальной военной операции (СВО). По уточнению российского командования, бои могли прекратить на пять-шесть часов в Красноармейске, Димитрове и Купянске. При этом Вооруженные силы (ВС) России собирались обеспечить коридоры въезда и выезда для представителей иностранных СМИ.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что российская сторона готова поставить на паузу боевые действия в Купянске и Красноармейске для того, чтобы обеспечить на эти территории доступ иностранным журналистам.

Ранее, писал 5-tv.ru, российская армия ликвидировала отряд элитного спецназа ВСУ под Красноармейском.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:51
Пенсионер поселился в машине из-за нехватки денег на оплату аренды
16:36
Окруженные в Красноармейске боевики ВСУ начали сдаваться в плен
16:35
Кровь, блески, экстремальное мини: страшно-красивые образы звезд на Хэллоуин-2025
16:28
Известный 25-летнитий тиктокер Бен Бадер умер после разговора по видеосвязи
16:16
Лепс поднял цену на билеты после скандального концерта во Владивостоке
16:10
«Вставай и делай»: Анна Асти дала совет тем, кто чувствует выгорание

Сейчас читают

«Много пахал»: Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху
«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео