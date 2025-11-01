Российская армия ликвидировала отряд элитного спецназа ВСУ под Красноармейском

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 55 0

Военные РФ сорвали попытку украинских сил провести высадку с вертолета.

ВС РФ ликвидировали отряд элитного спецназа ВСУ

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Армия России уничтожила группу элитного спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась высадиться с вертолета в районе Красноармейска. Об этом 1 ноября заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, операция прошла успешно, в результате были ликвидированы 11 боевиков.

В министерстве уточнили, что военные пресекли высадку украинской группы сил специальных операций ГУР примерно в километре к северо-западу от окраины Красноармейска.

Кроме того, российские подразделения предотвратили попытку бойцов 14-й механизированной бригады ВСУ покинуть окружение. По информации Минобороны, украинские военные пытались переправиться через реку Оскол на четырех лодках, однако их действия были остановлены.

Отмечается, что за последнюю неделю армия России сорвала шесть попыток украинских войск деблокировать окруженные подразделения в районах сел Московка, Нечволодовка и Петровка Харьковской области. Также было предотвращено три нападения, целью которых было восстановление контроля над переправой через реку Оскол.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:54
«Да шикарный был человек!» — Верещагин рассказал, каким запомнит Попова
13:52
«Его отсутствие очень сильно ощущается»: комик Арутюнов о Романе Попове
13:40
Бывшая толкательница ядра хотела покататься в свое удовольствие и зарезала таксиста
13:34
«Это настоящее испытание»: как молодая красотка Ходченкова стала Бабой Ягой
13:30
Цветы и аплодисменты: как Романа Попова проводили в последний путь
13:20
«Мой сын был светлым человеком»: речь мамы Романа Попова на прощании с актером

Сейчас читают

«Путь в ад»: в Словакии высказались об антироссийской политике ЕС 
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео