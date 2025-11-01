Захарова прокомментировала якобы одобрение Пентагоном поставок Tomahawk Киеву

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

При усилении милитаризации ситуация не сможет измениться в лучшую сторону, отметила дипломат.

Фото, видео: www.globallookpress.com/U.S. Department of Defense; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украинский конфликт не получится урегулировать при поставках оружия Киеву со стороны США. Об это заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о якобы одобрении Пентагоном отправки ракет Tomahawk, в рамках пресс-подхода на форуме «Открой Атом».

«Нынешней ситуацией, и предыдущими годами, очевидно, и это уже, по-моему, доказано, что милитаризация и поставка вооружений, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому», — отметила дипломат.

При этом Захарова добавила, что при возможных поставках ракет Украине у администрации президента США Дональда Трампа не получится выполнить предвыборные обещания. Она подчеркнула, что действия американского лидера в рамках урегулирования украинского кризиса ранее добавляли оптимизма, а также на них ориентировались представители мирового большинства.

По словам Захаровой, Вашингтон «сделал серьезную заявку», чтобы устранить первопричины конфликта.

До этого телеканал CNN указывал, что Пентагон решил поставить на Украину ракеты Tomahawk. Окончательное решение оставалось за Трампом. По данным источника, Белый дом и Пентагон не прокомментировали этот вопрос.

Ранее 5-tv.ru писал, почему передача Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:59
Захарова прокомментировала якобы одобрение Пентагоном поставок Tomahawk Киеву
19:48
В Белгородской области мужчина и два подростка пострадали после атак дронов ВСУ
19:47
Инновационные московские разработки представили дипломатам из 50 стран в кластере «Ломоносов»
19:31
На Кубани раскрыли аферу: «покойный» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
19:15
Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании более 127 миллионов рублей
19:04
Весивший 200 кг мужчина умер на сборах для похудения в Таиланде

Сейчас читают

«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
«Много пахал»: Харламов рассказал о пути Романа Попова к успеху
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео