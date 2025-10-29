Прямая атака США: почему передача Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне

Применение американских дальнобойных ракет станет прямой атакой США на Россию.
Фото: www.globallookpress.com/U.S. Navy
Передача Tomahawk Киеву может привести к ядерной войне
Передача Киеву американских крылатых ракет повышенной дальности Tomahawk может радикальным образом повлиять на ход украинского конфликта, приведя к эскалации и столкновению Вашингтона с Москвой. Об этом сообщил РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Применение этих ракет на Украине под управлением американских инструкторов стало бы прямой атакой США на Россию. Ученый отметил, что использовать такое оружие без участия американских специалистов невозможно. Угрожающим фактором становится и то, что Tomahawk можно применить с ядерной боеголовкой.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин пообещал дать ошеломляющий ответ в случае нанесения ударов Tomahawk. В числе российских сил ядерного сдерживания находится Межконтинентальная ракета глобальной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что эта уникальная ракета — ответ на угрозы о передаче Tomahawk Киеву.
