Весивший 200 кг мужчина умер на сборах для похудения в Таиланде

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Он попросил горничную купить ему еду и больше не покидал номер.

Весивший 200 кг мужчина умер на сборах в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com/Carola Frentzen

Американский турист весом около 200 кг был обнаружен мертвым в своем гостиничном номере на Пхукете, где он находился для участия в тренировочном лагере по муай-тай. Спортивные сборы должны были помочь мужчине похудеть. Об этом сообщает Phuket News.

«Полиция отмечает, что 33-летний погибший провел в отеле около недели, участвуя в программе интенсивных тренировок по боксу и фитнесу, надеясь сбросить лишний вес и улучшить форму. Вес мужчины составлял около 200 кг», — говорится в публикации.

Тело мужчины нашли около полудня 29 октября сотрудники отеля, обеспокоенные отсутствием ответа на стук в дверь. Накануне вечером турист жаловался на сильную усталость и слабость, попросил горничную купить ему еду и больше не покидал номер.

Осмотр не выявил признаков насильственной смерти. В комнате обнаружили различные лекарственные препараты.

По предварительной версии медиков, смерть наступила в результате обострения хронического заболевания за несколько часов до обнаружения тела. Для установления точной причины будет проведено патолого-анатомическое исследование.

