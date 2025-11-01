«Принял решение»: Соколовский рассказал, в каком случае возобновит общение с Дакотой

Влад Соколовский заявил, что не видит смысла в общении с бывшей женой

Певец Влад Соколовский признался, что пока не видит никакого смысла в общении со своей бывшей женой певицей Ритой Дакотой. Об этом артист заявил в беседе с Hello!.

«Я не знаю, зачем и для чего все это продолжается, и что может на это повлиять. Но я для себя давно принял решение, что пока не вижу никакого смысла в нашем прямом общении. Ничего, кроме потери энергии, это за собой не несет», — отметил селебрити.

Также Соколовский добавил, что бывшие супруги возможно когда-нибудь смогут общаться без привычных ролей и подыгрываний. Тогда, по мнению артиста, «лед тронется». Однако до этого момента Соколовскому и Дакоте «нужно ментально дорасти».

Знаменитости познакомились в далеком 2007 году на проекте «Фабрика звезда». Об артиста тогда только начинали свою музыкальную карьеру и шоу стало для них важным этапом. Правда, между знакомством и свадьбой прошло много лет.

Свадьбу Рита Дакота и Влад Соколовский сыграли только в 2015 году. Церемония состоялась на Бали. Спустя два года у супругов родилась дочь Мия. Однако в 2018 году брак завершился разводом. Причиной стали постоянные измены Соколовского, которые не прекратились даже после появления ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Рита Дакота простила своего бывшего мужа, певца Влада Соколовского.

