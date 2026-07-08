Путин заявил о попытках создать нервозность в обществе из-за ситуации с топливом

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Президент поручил ускорить решение вопросов с обеспечением регионов.

Путин поручил ускорить обеспечение Крыма топливом

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Президент России Владимир Путин заявил, что противник пытается использовать ситуацию с топливом для создания напряженности в российском обществе. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства.

По словам Путина, сложности с обеспечением топливом носят временный характер и связаны, в том числе с попытками сорвать отпускной сезон. Президент отметил, что целью противника является не только нанесение ущерба российской экономике, но и формирование тревожных настроений среди граждан.

Глава государства обратил внимание на необходимость оперативного реагирования на ситуацию с топливным обеспечением. Президент подчеркнул, что профильные ведомства должны не только оценивать возможные меры, но и переходить к конкретным действиям.

В ходе совещания Путин также поддержал привлечение малого и среднего бизнеса к развитию нефтепереработки и расширению сети поставок топлива. По его словам, крупные компании должны продолжать взаимодействовать с небольшими частными автозаправочными станциями и обеспечивать более равномерное распределение нефтепродуктов.

Президент подчеркнул, что энергетическая отрасль России обладает значительным запасом прочности, поэтому попытки давления не должны привести к серьезным последствиям.

Он также поручил вице-премьеру Александру Новаку регулярно докладывать ему и председателю правительства Михаилу Мишустину о ситуации на топливном рынке и принимаемых мерах.

Совещание прошло в формате видеоконференции с участием членов кабинета министров. Основными темами встречи стали работа транспортной отрасли и состояние рынка топлива. С докладами выступили вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин.

Ранее Новак сообщил о введении полного запрета на экспорт дизельного топлива из России.

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