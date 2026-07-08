Путин провел совещание с членами правительства по вопросам топливного комплекса

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 70 0

Вице-премьер Новак и глава Минтранса доложат о ситуации в разгар перестройки демпферного механизма.

Путин проводит совещание с членами правительства по топливу

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с ключевыми членами кабинета министров. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главной темой обсуждения заявлена работа транспортной отрасли и ситуация с топливным рынком в стране. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин.

Разговор проходит на фоне только что подписанного президентом закона, который серьезно меняет правила налогообложения для всей нефтяной отрасли.

Документ, о котором идет речь, уже вступил в силу и распространяется на правоотношения с 1 июня. Он официально признает производством автомобильного бензина процесс смешения прямогонного сырья с компонентами. Теперь такой «высокооктановый коктейль» будет облагаться акцизами по четкой схеме. При этом переработчики со свидетельством получат налоговый вычет, но только если выполнят новые, более жесткие инвестиционные обязательства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава РЭЦ Вероника Никишина назвала ошибочной позицию о ненужности экспорта, доложив Путину о росте несырьевого неэнергетического экспорта.

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