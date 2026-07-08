Полный запрет на экспорт дизельного топлива ввели в России

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 94 0

Кроме того, уже в июле Россия начинает импорт топлива из других стран.

Полный запрет на экспорт дизельного топлива ввели в России

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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В России введен полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Новака, принятая мера позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок и улучшить ситуацию с обеспечением потребителей.

«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — сказал вице-премьер.

Новак отметил, что ситуация с топливом начала постепенно стабилизироваться, однако пока остается непростой. Он также сообщил, что спрос на нефтепродукты внутри страны вырос примерно на треть, поэтому правительство продолжает принимать дополнительные меры для нормализации обстановки.

Кроме того, Новак заявил, что Россия уже в июле начнет импортировать топливо из других государств. Параллельно независимые операторы АЗС переходят на прямые закупки у крупных нефтяных компаний, что должно сделать поставки более стабильными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон с изменениями в Налоговый кодекс, направленными на поддержку топливного рынка страны.

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