«Разрешения не было получено»: министр природы Осетии о свадьбе Галич

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 511 0

По итогам проверки виновным грозят административные меры, сообщили в Минприроды республики.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов; ВКонтакте/wall-217448702_601; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр природы Осетии заявил, что нет разрешения на свадьбу Галич

Министр природных ресурсов и экологии РСО-Алания Вадим Базаев в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru категорически опроверг законность проведения свадебного торжества блогера Иды Галич на территории памятника природы.

«Нет, конечно. Никакого разрешения не было получено. Более того, мы сейчас проводим проверку. По ее результатам общественность будет оповещена», — заявил глава ведомства.

В сообщении уточняется, что земельный участок, на котором развернулась «стройка» для праздника Иды Галич, частично расположен в границах особо охраняемой природной территории «Урочище Джимара».

Инспекторы оценивают, насколько организаторы соблюли режим использования заповедного уголка. В случае выявления нарушений к виновным обещают применить жесткие меры административного воздействия.

Ранее 5-tv.ru писал, что эколог Вольпин предупредил об уголовной ответственности за проведение свадьбы Иды Галич на особо охраняемой природной территории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:29
«Обязан жизнью»: в Польше сделали резкое заявление в адрес Зеленского
4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре
3:05
«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео