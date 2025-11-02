«Позор для спорта»: каноиста из Британии отстранили за интимные видео

Би-би-си: каноиста из Британии отстранили от соревнований за интимное видео

Британского каноиста Курта Адама Розенталя отстранили от соревнований на два года за публикацию интимных видео. Об этом сообщил телеканал Би-би-си.

Дисциплинарная комиссия Федерации гребного спорта Великобритании (Paddle UK) назвала публикацию 23-летнего каноиста «серьезным позором для спорта».

Также отмечается, что спортсмена исключили из программы World Class Programme, которая была направлена на подготовку спортсменов к Олимпийским играм 2028 и 2032 годов.

Сам Розенталь счел наказание «чрезвычайно суровым». Кроме того, молодой человек заявил, что не жалеет о своем поступке.

«Видео можно назвать безумным, но оно не было незаконным и не должно было стать причиной для бана», — уверен спортсмен.

Также Розенталь сообщил, что публикация скандального ролика в социальных сетях принесла ему больше ста тысяч фунтов стерлингов за пять месяцев. Это, в свою очередь, значительно больше официального финансирования от Paddle UK.

В то же время в Федерации гребного спорта Великобритании отметили, что они действуют в рамках политики дисциплинарной ответственности, где это необходимо и соразмерно.

