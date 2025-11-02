Голливуд гудбай? Кинопрокат в США установил антирекорд по сборам

Кинопрокат в США установил в октябре антирекорд по сборам за 28 лет

Прогнозируемые кассовые сборы в американском кинопрокате за октябрь 2025 года оказались самыми низкими впервые с 1997 года, если не учитывать период пандемии. Об этом, ссылаясь на данные аналитической компании Comscore, сообщил The Hollywood Reporter.

Уточняется, что по прогнозам сборы в США за октябрь 2025 года составят только 425 миллионов долларов, это худший результат за последние 28 лет. Однако за это время есть и одно исключение — октябрь 2020 года, когда пандемия коронавируа была в самом разгаре.

Исключая пандемийное время, в прошлый раз американский кинопрокат был на таком уровне в 1997 году, когда за октябрь всего собрали только 385,2 миллиона долларов.

В то же время эксперты отметили, что такое падение сборов вызвано изменением релизной политики крупных студий, а также такими трудностями, как постоянные задержки производства кинокартин, плохой в плане сборов август и примерно такой же сентябрь.

The Hollywood Reporter отметил, что многие октябрьские премьеры просто не нашли отклика у массового зрителя, что и вызвало падение кассовых сборов.

Ранее считалось, что октябрь — это достаточно спокойное время для зрителей, так как они хотят отдохнуть после летних премьер. Однако все изменилось в 2013 году с выходом на экраны фильма «Заложница 2», который помог установить рекорд по выручке в октябре.

Позднее именно этот месяц считался «стартовой площадкой для «Оскара», так как в это время выходили кинокартины, которые потом выдвигались на престижные премии.

Нынешний спад может сигнализировать о пересмотре релизной политики крупных киностудий. Однако о кризисе в американском кинематографе точно говорить не приходится, так как впереди еще много кинопремьер, а годовой доход за 2025-й опережает прошлогодний на 3,3%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фильм «Красный шелк» вошел в топ-5 китайского кинопроката.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.