Будет жестко: Трамп приказал Пентагону готовить меры против радикалов в Нигерии

Трамп приказал Пентагону готовить меры против Нигерии за нападения на христиан

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Нигерии в убийствах христиан и допустил, что Соединенные Штаты вторгнуться в страну. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Если Нигерия не остановит насилие против христиан, США немедленно прекратят всю помощь и сотрудничество», — написал американский лидер.

Он подчеркнул, что Штаты могут и «войти» в африканское государство, и поручил министерству войны готовиться к возможным силовым мерам против нигерийских террористов.

Днем ранее Трамп назвал Нигерию страной «особой озабоченности» из-за массовых убийств христианского населения исламискими радикалами. По словам президента США, Христианство в стране сталкивается с экзистенциальной угрозой.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в середине сентября президент США объявил о намерении вернуть контроль над базой в Афганистане. Глава Белого Дома пригрозил стране серьезными последствиями, если ему помешают.

