Как королева-мать Сирикит изменила образ Таиланда

Таиланд погрузился в годовой траур после смерти королевы-матери Сирикит

На Востоке дипломатия — это что-то большее, чем система сдержек и противовесов на западный манер. Это настоящее искусство, где роль личности играет порой гораздо большую роль, чем экономический или военный потенциал его страны. Примером может служить биография королевы Сирикит, матери нынешнего монарха Таиланда Рамы X.

На этой неделе стало известно о ее смерти и в стране на год объявлен траур. Это была женщина удивительной судьбы и именно она способствовала тому, чтобы курорты Таиланда стали доступными для жителей нашей страны. Но обо всем по порядку.

Вообще-то Сирикит хотела стать пианисткой, она была дочерью посла во Франции, много училась и даже уже выступала на небольших площадках, когда ее заметил находившийся в Европе наследный принц. Они познакомились, но 15-летняя Сирикит не придала этому значения.

Однако принц попал в аварию, был на грани жизни и смерти, и она стала навещать его в больнице. И они так сдружились, что он больше не представлял своей жизни без нее. А когда пришла пора взойти на престол, он сделал ее королевой. Они прожили вместе 66 лет.

Она была первой и единственной женой Рамы IX. Что в общем-то редкость, у деда ее мужа было 152 официальные жены. Но зачем ему были нужны другие, когда у него была она — утонченная, образованная, умная настолько, чтобы блистать, но всегда оставаться в тени супруга.

В 1960 году они с мужем предприняли полугодовое турне по странам Запада. 15 стран посетили с государственными визитами. И для каждого у Сирикит был свой образ — дневная и вечерняя одежда, повседневная и формальная. Это была настоящая отдельная коллекция, вдохновленная традиционными нарядами ее тропической страны.

Просто посмотрите, как выделялась Сирикит на фоне европейских королевских особ. Да, и надо учитывать, что к тому времени у нее уже было четверо детей. Вот так, немудрено, что после такого турне королеву Сирикит стали считать иконой стиля, а тайский шелк стал одним из любимых материалов европейских кутюрье.

Королевская чета могла бы и в Москву приехать, ведь исторически у России с Сиамом были отличные отношения, несколько десятилетий у этого тропического государства даже был официальный гимн, написанный русским композитором. Но, увы, в годы Холодной войны, Таиланд был по другую сторону баррикад. И лишь с перестройкой началась оттепель.

А настоящий расцвет забрезжил с середины нулевых, когда после саммита АТЭС Владимир Путин задержался на два дня с госвизитом. Был прием у королевской семьи, а через четыре года ответный визит — в Москву и Петербург прилетала королева Сирикит, ее супругу нездоровилось, и она одна представляла свою страну. В 2007 году как раз отмечали 110 лет установления дипломатических отношений. Третьяковка, Эрмитаж, Кремль и Петергоф — для королевы Сирикит были открыты все двери.

«Только теперь, спустя 110 лет, отношения России и Таиланда полностью восстановлены после трагедии 1917 года», — заявила тогда госпожа Сирикит на ужине в Кремле.

С этого года российские туристы начали посещать Таиланд фактически без виз, так что турпоток вырос в разы и сейчас россиян больше, чем кого-либо из европейцев на курортах Таиланда.

Для своей страны королева Сирикит сделала очень много, она, например, ввела такую программу для сельских мастериц — размещала заказы на одежду или украшения, а потом продавала от королевского имени, а все доходы передавала в деревни.

Ее день рождения, 12 августа, в стране официально День матери. Ее и называли «мать нации» или даже «великая мать» и понятно горе, искреннее горе, многих и многих подданных.

Со следующей недели начнется церемония прощания и будут долгие-долгие проводы и потом похороны. На год в официальных учреждениях траур. Для туристов не стали делать ограничений, но просят относиться с уважением к традициям и культуре Таиланда в память о женщине, которая соединила Юг и Север, традицию и современность.

