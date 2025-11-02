Обломки дрона повредили танкер и нефтеналивной терминал в Туапсе

Давид Андриясов
При падении обломков в порту Туапсе начался пожар.

Обломки дрона повредили танкер и нефтяной терминал в Туапсе

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Ночью 2 ноября в оперштабе Краснодарского края сообщили о повреждении танкера и нефтеналивного терминала в Туапсе в результате падения обломков украинских беспилотников.

"Фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка. Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар", — проинформировал оперштаб в Telegram-канале.

Также пострадали здания и инфраструктура нефтеналивного терминала. При падении обломков в порту Туапсе начался пожар. Кроме того, выбило стекла у здания железнодорожного вокзала.

О пострадавших на данный момент информации нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в шести российских аэропортах, включая Краснодар, Геленджик и Сочи на Кубани, ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

