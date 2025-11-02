Более 20 населенных пунктов Кузбасса остались без света после урагана

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 49 0

Из-за непогоды в одном из городов частично обрушилась крыша школы.

Почему в городах Кемеровской области нет света?

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кемеровской области после прошедшего урагана без света остался 21 населенный пункт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Илья Середюк.

«Из-за сильного ветра были отключены от электроснабжения 54 населенных пункта. Без электроснабжения пока остается 21 населенный пункт», — говорится в посте Ильи Середюка.

Глава Кемеровской области пояснил, что штормовой ветер в ночь с 31 октября на 1 ноября привел к массовым отключениям электричества, а также повреждению кровель домов и падению деревьев.

Без света в воскресенье, 2 ноября, остались жители Тяжинского, Мариинского и других округов. А в городе Анжеро-Судженск частично обрушилась крыша школы № 12.

«Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — сообщил глава региона.

Помимо этого, в ряде населенных пунктов было зафиксировано возгорание травы. Это произошло в результате падения опор ЛЭП. Пожары, как уточнил Илья Середюк, удалось оперативно ликвидировать.

Ранее, писал 5-tv.ru, взрыв произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде. В результате пострадал один человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
Пусть Европа платит: The Telegraph раскрыла план Трампа по Украине
7:45
Более 20 населенных пунктов Кузбасса остались без света после урагана
7:26
В Британии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда
7:07
В Германии обвинили киевские власти в бездействии при проблемах с электричеством
6:46
В Ростовской области после атаки ВСУ вспыхнул пожар, есть пострадавшие
6:27
Осужденного на 11 тысяч лет основателя биржи Thodex Озера нашли мертвым в тюрьме

Сейчас читают

«Съедать себя изнутри»: Анна Асти о сложностях жизни с личными секретами
Гроб погрузили в катафалк: завершилась церемония прощания с Романом Поповым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео