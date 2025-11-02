Более 20 населенных пунктов Кузбасса остались без света после урагана

В Кемеровской области после прошедшего урагана без света остался 21 населенный пункт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Илья Середюк.

«Из-за сильного ветра были отключены от электроснабжения 54 населенных пункта. Без электроснабжения пока остается 21 населенный пункт», — говорится в посте Ильи Середюка.

Глава Кемеровской области пояснил, что штормовой ветер в ночь с 31 октября на 1 ноября привел к массовым отключениям электричества, а также повреждению кровель домов и падению деревьев.

Без света в воскресенье, 2 ноября, остались жители Тяжинского, Мариинского и других округов. А в городе Анжеро-Судженск частично обрушилась крыша школы № 12.

«Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы», — сообщил глава региона.

Помимо этого, в ряде населенных пунктов было зафиксировано возгорание травы. Это произошло в результате падения опор ЛЭП. Пожары, как уточнил Илья Середюк, удалось оперативно ликвидировать.

