Российские школьники выиграли три золота на Международной олимпиаде по химии

Победители рассказали о сложных заданиях и поделились впечатлениями от конкурса в Казахстане.

Фото, видео: 5-tv.ru

Российские школьники, ставшие победителями Международной олимпиады по химии имени Каныша Сатпаева, вернулись 2 ноября в Москву. Кадры появились в распоряджении 5-tv.ru.

Один из участников, Игорь Устинов, рассказал, что в этом году задания олимпиады значительно усложнили, так как соревнование впервые прошло в международном формате.

«Нам пришлось попотеть, чтобы заслужить эти медальки», — отметил он.

Другой победитель, Петр Воронченок, отметил, что структура заданий отличалась от привычной, а неорганическая часть оказалась проще, чем на Всероссийской олимпиаде. Он добавил, что рад победе, поскольку для него это первый международный конкурс.

Третий участник, Михаил Панин, признался, что именно красота и многогранность химии вдохновляют его заниматься этой наукой и связывать с ней будущее.

Российская команда завоевала три золотые медали на олимпиаде, которая завершилась 1 ноября в Казахстане. Руководил сборной методист Центра педагогического мастерства Василий Краснобров. В соревновании приняли участие 25 команд из Казахстана, России и Киргизии.

