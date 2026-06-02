Путин предложил пересмотреть подход к преподаванию русского языка и литературы в вузах

Путин предложил пересмотреть подход к преподаванию русского языка и литературы

Необходимо пересмотреть подход к преподаванию русского языка и литературы в высших учебных заведениях. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Он заявил, что русскому языку необходимо придать более самостоятельное положение в системе высшего образования. Глава государства сообщил, что в ближайшее время начнется разработка учебного модуля для вузов под названием «Русский язык как государственный». В рамках этой дисциплины студенты будут изучать конституционный статус русского языка, а также вопросы языковой политики России.

По словам Путина, такой предмет в дальнейшем мог бы войти в единое ядро высшего образования. Президент России отметил, что это было бы логичным шагом с учетом особого значения русского языка для страны.

«Предметом изучения здесь станут, в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования», — сказал Путин.

Отдельно российский лидер обратил внимание на структуру филологических факультетов в российских вузах. Он отметил, что во многих университетах русский язык и литература не имеют самостоятельного факультета, а русская, немецкая и английская филология входят в один общий филологический факультет на равных основаниях. Путин заявил, что такая практика противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России.

«Это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России», — подчеркнул глава государства.

В качестве примера президент привел Крымский федеральный университет имени Вернадского, в котором в прошлом году создали отдельный факультет русского языка и литературы. Путин выразил надежду, что этому примеру последуют и другие федеральные вузы, прежде всего те, где готовят будущих педагогов-словесников.

Еще одной важной задачей Путин назвал повышение качества подготовки учителей начальной школы. По его словам, необходимо увеличить количество часов, которые отводятся на изучение русского языка, литературы и методик их преподавания. Глава государства отметил, что эти дисциплины напрямую влияют на формирование речевой культуры будущих педагогов, их эстетических представлений и общий уровень подготовки.

«Уровень владения русским языком, грамотная речь, способность читать и понимать текст обеспечивает высокую успеваемость школьника по всем другим предметам», — заявил президент России.

Путин напомнил, что совершенствование системы изучения русского языка и литературы в образовательных учреждениях относится к приоритетам государственной языковой политики. Одним из решений этой задачи стала подготовка единых государственных учебников по русскому языку и литературе для среднего образования.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт Годам образования России и Китая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.