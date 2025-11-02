«Бесконечное дело»: Анна Асти восстанавливает старинную деревню

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив

Есть трудности, но отступать артистка не собирается.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Певица Анна Асти восстанавливает старинную деревню

Певица Анна Асти решила вернуть к жизни старинную русскую деревню. На «Золотом граммофоне» она призналась 5-tv.ru, что уже строит там конюшню и восстанавливает купеческий дом — все своими силами.

«Ремонт можно только начать, это бесконечное дело. Но мы уже движемся в умеренном, понятном для меня порядке к окончанию ремонта в первом доме. Мне кажется, это только половина», — говорит Асти.

Артистка признается, что ресурсов пока не хватает — но отступать она не собирается.

«Я уже строю там конюшню, плюс купеческий дом у меня восстанавливается. Чтобы сохранить это, приходится много сложностей преодолевать. Сейчас ищу по всей России дома, которые я могу поднять», — отметила она.

Она хочет, чтобы итоговый результат работы выглядел особым образом, — именно так, как она себе это представила это в голове. По словам певицы, дома старые, многие без коммуникаций, многое прогнило — но для нее это не препятствие, а вызов.

«Учитывая, что я восстанавливаю деревню, у меня пока не хватает ресурса, у меня очень много идей», — улыбается Анна.


